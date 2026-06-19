Heftige Unwetter drohen: Southside-Festival unterbrochen

Neuhausen ob Eck - Wegen eines Unwetters wird das Southside-Festival im baden-württembergischen Neuhausen ob Eck unterbrochen.

Unwetter machen dem Southside-Festival derzeit einen Strich durch die Rechnung. © Silas Stein/dpa

"Begebt euch bitte jetzt in eure Fahrzeuge, denn dort seid ihr am sichersten", informierten die Veranstalter etwa in einer Festival-App und über den Instagram-Account.

Ein Sprecher betonte, die Unterbrechung sei nur zeitlich begrenzt - während des Unwetters. Das Festival werde nicht für den Abend komplett abgebrochen.

Die Veranstalter riefen die in Autos sitzenden Menschen dazu auf, die Warnblinkanlage einzuschalten, wenn noch Platz für andere Personen im Fahrzeug ist. "Wer kein Fahrzeug dabei hat, sucht bitte einen Platz in einem Fahrzeug mit eingeschaltetem Warnblinker."

Über die App, den Instagram-Broadcast-Channel und den Sender CampFM auf 91,4 MHz sollten die Menschen auf dem Laufenden gehalten werden.