Weniger Motorradunfälle in Baden-Württemberg, doch mehr Tote auf den Straßen

Stuttgart - In Baden-Württemberg verunglücken zwar immer weniger Motorradfahrer, doch die Folgen werden dramatischer. Auch in der diesjährigen Saison ging die Zahl der Unfälle ein weiteres Mal zurück, allerdings starben dieses Mal mehr Bikerinnen und Biker als im Vorjahr.

67 Männer und Frauen verloren auf ihren Zweirädern in Baden-Württemberg in dieser Saison ihr Leben. (Symbolfoto) © dpa | Markus Klümper

Nach Angaben des Innenministeriums kamen zwischen März und Oktober 67 Männer und Frauen auf ihren Zweirädern ums Leben, das sind vier mehr als im Jahr zuvor. Zum Vergleich: In der Motorradsaison 2017 starben noch über 100 Menschen.

Laut Ministerium nahm die Polizei insgesamt 4050 Motorradunfälle auf, das sind 3,1 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Auch die Zahl der Verletzten ging zurück: 3311 Fälle bedeuten ein Minus von 2,5 Prozent. Schwer verletzt wurden 883 Menschen, ein Rückgang um rund 11 Prozent.

Wie bereits in den Jahren zuvor sind die Motorradfahrer und -fahrerinnen auch in der abgelaufenen Saison laut Statistik für die meisten tödlichen Unfälle selbst verantwortlich gewesen: Fast zwei Drittel wurden von ihnen verursacht. Der häufigste Grund bleibt das zu hohe oder nicht angepasste Tempo - etwa in Kurven, auf nassen Straßen oder in unübersichtlichen Abschnitten.

"Wir haben einiges erreicht, aber wir haben freilich noch Arbeit vor uns", sagte der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (65, CDU) zu den Zahlen. Es müsse immer wieder dafür sensibilisiert werden, wie gefährlich es sei, zu schnell unterwegs zu sein. Im Zweifel entscheide das Tempo über Leben und Tod, sagte Strobl.