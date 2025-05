Um Himmelfahrt droht das Stau-Chaos: Was Autofahrer noch tun können

Stuttgart - Bereits vor Christi Himmelfahrt am Donnerstag und dem langen Wochenende erwartet der ADAC zahlreiche Staus auf den Straßen in Baden-Württemberg . "Wir erwarten den stärksten Verkehr am Mittwoch zwischen 13 und 19 Uhr, wenn Berufspendler und Kurzurlauber gleichzeitig auf den Straßen sind", sagt Holger Bach, Abteilungsleiter Verkehr und Umwelt. Schon 2024 habe der Tag vor Christi Himmelfahrt zu den staureichsten Tagen des Jahres gezählt.

Stau, Stau, Stau: Gerade Baustellen sollen den Verkehr um Christi Himmelfahrt aufhalten. (Archivfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Demnach sorgen vor allem auch Baustellen für ein erhöhtes Staurisiko. "Fallen durch Baumaßnahmen Fahrstreifen weg, sind Rückstaus bei Unfällen oder einem hohen Verkehrsaufkommen quasi vorprogrammiert", sagt Bach.

Das sind die aktuellen Baustellen mit Staupotenzial

A5 Darmstadt-Heidelberg in beiden Richtungen zwischen Hemsbach und Hirschberg

Darmstadt-Heidelberg in beiden Richtungen zwischen Hemsbach und Hirschberg A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Rastatt-Nord und Karlsruhe Süd

Basel Richtung Karlsruhe zwischen Rastatt-Nord und Karlsruhe Süd A6 Mannheim-Heilbronn in beiden Richtungen zwischen Kreuz Walldorf und Wiesloch/Rauenberg

Mannheim-Heilbronn in beiden Richtungen zwischen Kreuz Walldorf und Wiesloch/Rauenberg A7 Würzburg-Ulm in beiden Richtungen zwischen Feuchtwangen-West und Rastplatz Mühlbruck

Würzburg-Ulm in beiden Richtungen zwischen Feuchtwangen-West und Rastplatz Mühlbruck A8 Stuttgart-Karlsruhe in beiden Richtungen zwischen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord

Stuttgart-Karlsruhe in beiden Richtungen zwischen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord A8/A81 im Dreieck Leonberg

im Dreieck Leonberg A81 Singen-Stuttgart in beiden Richtungen zwischen Oberndorf am Neckar und Empfingen

"Wer die Zeit hat, sollte erst am (Mittwoch)Abend oder am Donnerstag in den Kurzurlaub starten, um schneller anzukommen", sagt Bach. "Ganz entspannt wird es am Freitag oder Samstag auf den Autobahnen in Baden-Württemberg."