Unfall auf der A8: Porschefahrer kracht in Mercedes - Führerschein und Auto beschlagnahmt

Ludwigsburg - In der Nacht zu Samstag kam es auf der A8 zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 19-jähriger Porsche-Fahrer verursachte auf der A8 einen Unfall. © 7aktuell.de | Alexander Hald

Wie die Polizei angab, war ein 19-jähriger Porschefahrer gegen 2 Uhr morgens auf der Autobahn in Richtung München unterwegs, als es zu dem Unfall kam.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Fahranfänger mutmaßlich mit sehr hoher Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen. In Höhe der Anschlussstellen Neuhausen und Esslingen musste er einem vorausfahrenden Wagen ausweichen.

Auf dem mittleren Fahrstreifen fuhr der junge Fahrer anschließend auf den Mercedes-Benz eines 21-Jährigen auf, der daraufhin gegen den Anhänger eines vollbesetzten Reisebusses krachte.

Der Porschefahrer kam von der Straße ab und blieb im Grünstreifen der Autobahn liegen, er und alle Businsassen blieben glücklicherweise unverletzt. Lediglich der 21-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Autobahn musste kurz darauf voll gesperrt und gereinigt werden. Laut Angaben der Beamten erstreckten sich Trümmer über alle Fahrstreifen und wurden mehrere Meter weit geschleudert.