Unfall auf der A8: Porschefahrer kracht in Mercedes - Führerschein und Auto beschlagnahmt
Ludwigsburg - In der Nacht zu Samstag kam es auf der A8 zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.
Wie die Polizei angab, war ein 19-jähriger Porschefahrer gegen 2 Uhr morgens auf der Autobahn in Richtung München unterwegs, als es zu dem Unfall kam.
Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Fahranfänger mutmaßlich mit sehr hoher Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen. In Höhe der Anschlussstellen Neuhausen und Esslingen musste er einem vorausfahrenden Wagen ausweichen.
Auf dem mittleren Fahrstreifen fuhr der junge Fahrer anschließend auf den Mercedes-Benz eines 21-Jährigen auf, der daraufhin gegen den Anhänger eines vollbesetzten Reisebusses krachte.
Der Porschefahrer kam von der Straße ab und blieb im Grünstreifen der Autobahn liegen, er und alle Businsassen blieben glücklicherweise unverletzt. Lediglich der 21-Jährige wurde leicht verletzt.
Die Autobahn musste kurz darauf voll gesperrt und gereinigt werden. Laut Angaben der Beamten erstreckten sich Trümmer über alle Fahrstreifen und wurden mehrere Meter weit geschleudert.
Führerschein und Porsche des 19-Jährigen beschlagnahmt
Erst gegen 4 Uhr morgens konnte der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden, während der rechte und der mittlere bis 6.30 Uhr gesperrt blieben.
Sowohl der Porsche als auch der Mercedes-Benz waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 85.000 Euro.
Die Beamten beschlagnahmten zudem den Führerschein sowie das Fahrzeug des 19-jährigen Fahranfängers. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg nahm die Ermittlungen auf.
Die Polizei bittet nun um Hilfe: Wer Angaben zu dem Unfall machen kann oder Zeuge wurde, wird gebeten, sich mit der Polizeistelle Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711/68690 oder per E-Mail an [email protected] in Verbindung zu setzen.
Titelfoto: Montage: 7aktuell.de | Alexander Hald