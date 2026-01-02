450.000 Euro Schaden nach ausgebrannter Gaststätte: Nachbar startet Spendenaktion

Altenriet (Landkreis Esslingen) - Nach dem verheerenden Brand in der Gaststätte "Albblick" am Sonntag in Altenriet ist eine Spendenaktion zugunsten des Betreibers gestartet worden.

Die Feuerwehr war am Sonntag mit rund 100 Leuten vor Ort. © SDMG

Initiator der Aktion ist Thorsten Rumpp, der nach eigenen Angaben der Nachbar des Gastwirts mit dem Spitznamen "Aki" ist.

Am Nachmittag des 28. Dezember war ein Feuer während einer Geburtstagsfeier in der Küche des Lokals, welches bei den Anwohnern als "Hasenheim" bekannt war, ausgebrochen.

Zwar konnten sich die Mitarbeiter und die rund 30 Gäste rechtzeitig in Sicherheit bringen, doch der Brand breitete sich aufs ganze Haus aus.

Trotz intensiver Löscharbeiten der Feuerwehr brannte das Gebäude vollständig aus.

"Das Wichtigste zuerst: Es wurde niemand verletzt. Doch der materielle Schaden ist immens", schreibt Rumpp auf GoFundMe. Laut Polizei wird der Sachschaden auf eine knappe halbe Million geschätzt.