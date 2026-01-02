450.000 Euro Schaden nach ausgebrannter Gaststätte: Nachbar startet Spendenaktion
Altenriet (Landkreis Esslingen) - Nach dem verheerenden Brand in der Gaststätte "Albblick" am Sonntag in Altenriet ist eine Spendenaktion zugunsten des Betreibers gestartet worden.
Initiator der Aktion ist Thorsten Rumpp, der nach eigenen Angaben der Nachbar des Gastwirts mit dem Spitznamen "Aki" ist.
Am Nachmittag des 28. Dezember war ein Feuer während einer Geburtstagsfeier in der Küche des Lokals, welches bei den Anwohnern als "Hasenheim" bekannt war, ausgebrochen.
Zwar konnten sich die Mitarbeiter und die rund 30 Gäste rechtzeitig in Sicherheit bringen, doch der Brand breitete sich aufs ganze Haus aus.
Trotz intensiver Löscharbeiten der Feuerwehr brannte das Gebäude vollständig aus.
"Das Wichtigste zuerst: Es wurde niemand verletzt. Doch der materielle Schaden ist immens", schreibt Rumpp auf GoFundMe. Laut Polizei wird der Sachschaden auf eine knappe halbe Million geschätzt.
Altenrieter Bürgermeisterin reagiert auf Facebook
Spendenziel sind 40.000 Euro
"Mit dem 'Hasenheim' ist ein Ort verloren gegangen, der für viele Menschen ein wichtiger Treffpunkt und ein Stück Zuhause war", erklärt der Initiator. Aus diesem Grund wolle er dem Gastwirt schnellstmöglich finanziell unter die Arme greifen und bittet nun um Spenden.
"Jeder Euro zählt. Jeder Beitrag – egal wie klein. Lasst uns zusammenstehen und gemeinsam helfen", so Rumpp. Bislang sind mehr als 33.000 Euro zusammengekommen (Stand 2. Januar 2026), Ziel sind 40.000 Euro.
In einer Facebook-Gruppe versuchen die Altenrieter, sich gegenseitig zu motivieren und zu helfen. "Wir wünschen Aki ganz viel Kraft und denken an ihn", kommentiert beispielsweise ein Nutzer.
Titelfoto: Screenshot/Facebook/Altenriet