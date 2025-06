Wochenlange Sperrung: Wichtige Bahnstrecke im Südwesten wieder frei

Stuttgart/Mannheim - Die Schnellbahnstrecke Mannheim- Stuttgart ist nach wochenlanger Sperrung von Freitag (21 Uhr) an wieder offen.

Alles in Kürze

Künftig könnten Reisende wieder mit den ICE-Direktzügen in einer Stunde und 17 Minuten von Stuttgart zum Frankfurter Flughafen kommen.

Die Sanierungsarbeiten am Freudensteintunnel bei Knittlingen (Enzkreis) würden wie geplant abgeschlossen, sagte eine Sprecherin der Bahn. Der Betrieb werde ohne Einschränkungen wieder aufgenommen.

Dies habe vereinzelt zu Rissen in der Tunnelschale geführt, hatte ein Bahnsprecher vor Beginn der Arbeiten gesagt. Die Bahn bringe deswegen unter anderem an der Tunneldecke auf einer Länge von 1000 Metern Drahtnetze zur Sicherung an. Die Kosten waren demnach mit rund 7,5 Millionen Euro angesetzt.