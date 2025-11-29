Zehntausende Kitaplätze fehlen in Baden-Württemberg!

Stuttgart - Für rund 41.100 Kinder unter drei Jahren fehlen in Baden-Württemberg einer neuen Studie zufolge Kitaplätze. Damit haben 13,6 Prozent der unter Dreijährigen mit Betreuungsbedarf keinen Platz, wie eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Es fehlen reichlich Kitaplätze im Südwesten. (Symbolfoto) © dpa | Sebastian Kahnert

Laut der Studie wünschen sich Eltern für insgesamt 138.400 Kinder (bundesweit: 1,1 Millionen) dieser Altersgruppe einen Betreuungsplatz. Rund 97.300 Kinder (bundesweit: 800.000) wurden institutionell betreut – also besuchten eine staatlich geförderte Kita oder wurden im Rahmen staatlicher Förderung bei Tageseltern betreut.

In die Berechnung des arbeitgebernahen Instituts eingeflossen war eine repräsentative Befragung der Regierung zu den Betreuungswünschen.

Das IW verwendete zudem Betreuungs- und Gesamtdaten des Statistischen Bundesamts zu Kindern.