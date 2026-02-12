SEK-Einsatz in Bayreuth: Messer-Mann bedroht Nachbarn und verschanzt sich

Bayreuth - Im oberfränkischen Bayreuth hat ein aggressiver 27-Jähriger einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.

Das SEK rückte aufgrund der unklaren Bedrohungslage an. © NEWS5 / Sven Grundmann

Wie die Ordnungshüter mitteilten, alarmierte am Donnerstag gegen 10 Uhr ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der St.-Nikolaus-Straße die Beamten, weil ein 27-jähriger Nachbar im Treppenhaus randalierte und andere Menschen mit einem Messer bedrohte.

Im Anschluss verschanzte sich der junge Mann in seiner Wohnung.

Die Polizei schaffte zunächst alle unbeteiligten Personen aus dem Gefahrenbereich. Zudem wurde das Spezialeinsatzkommando aus Mittelfranken hinzugerufen, da nicht auszuschließen war, dass der Deutsche weiterhin Zugriff auf Messer oder andere gefährliche Gegenstände hatte.

"Über Stunden hinweg versuchten die Spezialkräfte eine kommunikative Lösung herbeizuführen und Kontakt zu dem Mann aufzunehmen. Darauf ließ er sich jedoch nicht ein", berichtete ein Sprecher der Polizei.