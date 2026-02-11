Hühnerstall in Flammen: Halbe Million Euro Schaden bei Brand in der Oberpfalz

Wörth a.d. Donau - Bei dem Brand eines Hühnerstalls im oberfränkischen Landkreis Regensburg ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 500.000 Euro entstanden.

Die Feuerwehr löschte und sicherte den Brand. © NEWS5 / Lars Haubner

Das leer stehende Gebäude war Polizeiangaben zufolge am späten Mittwochvormittag komplett in Brand geraten. Die Einsatzkräfte wurden gegen 11 Uhr alarmiert.

Verletzt wurde demnach niemand, es befanden sich weder Menschen noch Tiere in dem Gebäude.

Wegen des Rauchs bat die Polizei Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die nahe gelegene Bundesstraße 8 war wegen des Brandes zunächst komplett gesperrt.