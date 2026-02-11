Hühnerstall in Flammen: Halbe Million Euro Schaden bei Brand in der Oberpfalz

In der Oberpfalz hat am Mittwoch ein Hühnerstall gebrannt. Der Brand hat nicht nur einen hohen Schaden, sondern auch eine Sperrung zur Folge.

Von Lena Brandner

Wörth a.d. Donau - Bei dem Brand eines Hühnerstalls im oberfränkischen Landkreis Regensburg ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 500.000 Euro entstanden.

Die Feuerwehr löschte und sicherte den Brand.
Die Feuerwehr löschte und sicherte den Brand.  © NEWS5 / Lars Haubner

Das leer stehende Gebäude war Polizeiangaben zufolge am späten Mittwochvormittag komplett in Brand geraten. Die Einsatzkräfte wurden gegen 11 Uhr alarmiert.

Verletzt wurde demnach niemand, es befanden sich weder Menschen noch Tiere in dem Gebäude.

Wegen des Rauchs bat die Polizei Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Billiges Deutschlandticket für alle Schüler in Bayern?
Bayern Billiges Deutschlandticket für alle Schüler in Bayern?

Die nahe gelegene Bundesstraße 8 war wegen des Brandes zunächst komplett gesperrt.

Weshalb das Feuer in der Oberpfalz ausbrach, war zunächst unklar. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Titelfoto: NEWS5 / Lars Haubner

Mehr zum Thema Bayern: