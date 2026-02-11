Hühnerstall in Flammen: Halbe Million Euro Schaden bei Brand in der Oberpfalz
Von Lena Brandner
Wörth a.d. Donau - Bei dem Brand eines Hühnerstalls im oberfränkischen Landkreis Regensburg ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 500.000 Euro entstanden.
Das leer stehende Gebäude war Polizeiangaben zufolge am späten Mittwochvormittag komplett in Brand geraten. Die Einsatzkräfte wurden gegen 11 Uhr alarmiert.
Verletzt wurde demnach niemand, es befanden sich weder Menschen noch Tiere in dem Gebäude.
Wegen des Rauchs bat die Polizei Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten.
Die nahe gelegene Bundesstraße 8 war wegen des Brandes zunächst komplett gesperrt.
Weshalb das Feuer in der Oberpfalz ausbrach, war zunächst unklar. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache laufen.
Titelfoto: NEWS5 / Lars Haubner