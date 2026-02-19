70 Quadratmeter großes Graffito auf S-Bahn: Polizei schnappt Wiederholungstäter

Markt Schwaben - Graffiti-Sprüher haben an einer S-Bahn in Oberbayern einen Schaden von etwa 4550 Euro verursacht. Einen der Täter konnte die Polizei festnehmen. Dem Wiederholungstäter droht eine empfindliche Strafe.

Die Täter besprühten die S-Bahn über eine Fläche von etwa 70 Quadratmetern. © Bundespolizei

Wie die Bundespolizei mitteilte, besprühten zwei Männer in der Nacht auf Mittwoch gegen 23.45 Uhr eine am Bahnhof Markt Schwaben abgestellte S-Bahn auf einer Fläche von rund 70 Quadratmetern.

Zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn bemerkten die Tat und alarmierten die Polizei.

Eine Streife der Polizeiinspektion Poing konnte einen der Sprayer wenig später festnehmen und der Bundespolizei übergeben. Bei ihm handelt es sich um einen 22-jährigen Deutschen, der bereits "in der Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten" ist, so die Behörde.

Am Tatort stellten die Beamten mehrere Spraydosen und eine Kamera sicher.