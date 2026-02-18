Nach Faschingsumzug in Niederbayern: 17-Jähriger von Tätern in Kostümen ausgeraubt

Pfeffenhausen - Ein Jugendlicher ist nach dem traditionellen Faschingsumzug im niederbayerischen Pfeffenhausen (Landkreis Landshut) überfallen worden.

Die drei bis vier Täter erbeuteten Bargeld, wie die Polizei mitteilte. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 18.45 Uhr in der Bachstraße in der Nähe der Kirche St. Martin.

Der 17-Jährige habe dort seine Notdurft verrichtet, als er unvermittelt von hinten gepackt und festgehalten worden sei. Währenddessen hätten zwei weitere Personen ihn nach seinem Geldbeutel durchsucht.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten die Unbekannten einen höheren dreistelligen Bargeldbetrag und flüchteten anschließend.

Das Opfer blieb laut Polizei körperlich unverletzt.