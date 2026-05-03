80 Ehrenamtliche und ein Jugend-Sozialprojekt: Die Bedeutung einer Fähre in Bamberg

Bamberg - Sozialprojekt, Touristenmagnet - und auch noch eine ganz praktische Einrichtung, um die Regnitz zu überqueren: In Bamberg verkehrt seit Jahren eine Fähre.

Zwei Radfahrer steigen in die Don-Bosco-Fähre ein. Zwischen April und Oktober sorgen rund 80 ehrenamtliche Fährleute dafür, dass die Menschen über die Regnitz in Bamberg kommen. © Pia Bayer/dpa

In den Frühjahrs- und Sommermonaten bringt sie nicht nur Menschen von einem Ufer ans andere, sondern tut quasi auch Gutes: Entstanden ist das Projekt unter Federführung des Don Bosco Jugendwerks.

Und: "Sie ist nicht mehr wegzudenken aus dem Stadtbild", sagt Projektleiter Felix Ströhlein.

Die Erlöse, die durch den Fährbetrieb in Oberfranken entstehen, fließen in die Arbeit mit jungen Menschen in schwierigen Lebenslagen.

Vor vielen Jahrzehnten gab es an der Stelle, an der heute die Fähre ab- und anlegt, einen Fußgängersteg.

Später kam die Idee des Bürgervereins Mitte auf, doch eine Fähre fahren zu lassen. Denn ein festes Bauwerk direkt vor dem Künstlerhaus Villa Concordia hätte der Barock-Kulisse vermutlich nicht wirklich gutgetan.

80 Ehrenamtliche teilen sich die Schichten, um täglich von 10.30 bis Sonnenuntergang für den Fährbetrieb zu sorgen, wie Ströhlein sagt.