Experten warnen Imker: Neuer Parasit bedroht Bayerns Bienen

Veitshöchheim - Milben, Hornissen und allerlei mehr: Bayerns Bienen und die dazugehörigen Imker haben schon mit viel Unbill zu kämpfen. Bald wird laut dem Institut für Bienenkunde und Imkerei an der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau wohl ein weiterer gefährlicher Parasit hinzukommen: die Tropilaelaps-Milbe.

Laut Experten werden Bienen in Bayern bald von einer neuen Milbe bedroht. © Sebastian Gollnow/dpa

"In spätestens zwei Jahren wird das Tier hier sein und die Völker bedrohen", sagt Institutsleiterin Ingrid Illies. Die ursprünglich aus Asien stammende Milbe breite sich durch den internationalen Austausch immer stärker aus.

"Aktuell gibt es schon gesicherte Nachweise in Georgien und der Ukraine."

Für die heimischen Bienen sei der neue Parasit noch schädlicher als die im Freistaat seit rund 50 Jahren verbreitete und von den Imkern verhasste Varroamilbe.

"Die Tropilaelaps-Milbe ist ebenfalls ein Brutparasit. Aber sie schädigt die Brut stärker als die Varroamilbe. Sie reißt große Wunden in die Puppen", sagt Illies.

Aufgrund dieser Wunden würden sich die Puppen nicht richtig entwickeln, seien anfällig für Infektionen und Viren, die Lebenszeit einer befallenen Biene sei möglicherweise kürzer als normal und es könnten Verkrüppelungen auftreten.

"Unter dem Strich ist zu erwarten, dass die Milbe dadurch die Entwicklung des ganzen Volkes dämpft", erklärt Illies.