Kettensägen-Attacke in Freinacht! Mann will Maibaum schützen und wird von Auto mitgeschleift

Finningen - Eine Gruppe will in Schwaben einen Maibaum aufstellen, als ein Wagen heranfährt. In dem soll ein Mann mit laufender Kettensäge gesessen haben – die Situation eskaliert.

In Bayern ist ein Kettensägen-Angriff auf einen Maibaum aus dem Ruder gelaufen. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Ein Mann hat versucht, einen Maibaum in Schwaben zu beschützen und ist dabei von einem Auto mitgeschleift und verletzt worden. Das teilte die Polizeiinspektion Dillingen a. d. Donau mit.

Auf dem Beifahrersitz des Wagens soll ein Mann am Freitagmorgen gegen 5.10 Uhr mit laufender Kettensäge gesessen haben. Dieser habe mutmaßlich den Maibaum, den eine Gruppe in der Ringstraße im Finninger Ortsteil Mörslingen (Landkreis Dillingen an der Donau) gerade aufstellte, zersägen wollen.

Der 44-Jährige habe sich an dem Wagen festgehalten, um den Maibaum zu beschützen, so die Polizei.

Als der Fahrer Gas gegeben habe, soll der Mann ein kurzes Stück mitgeschleift worden sein. Der 44-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Autofahrer flüchtete anschließend.