Borna-Virus fordert weiteres Todesopfer in Bayern

Mindelheim - Erneut ist in Bayern ein Mensch an den Folgen einer Infektion mit dem Borna-Virus gestorben.

In Bayern hat das Borna-Virus ein weiteres Todesopfer gefordert. (Symbolfoto) © Kay Nietfeld/dpa

Die Infektion sei im Raum Bad Wörishofen im Landkreis Unterallgäu nachgewiesen worden, teilte das Landratsamt mit. Infektionen mit dem Virus, das vorwiegend von der Feldspitzmaus übertragen werde, seien außerordentlich selten, verliefen aber in der Regel lebensbedrohlich, hieß es weiter.

Das Gesundheitsamt sei mit der Klärung des Infektionswegs befasst und stehe in Kontakt mit dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Aktuell sei nicht bekannt, wo und wie sich der Mensch infiziert habe.

Jährlich werden bundesweit weniger als zehn Infektions-Fälle gemeldet, ein Großteil davon in Bayern.

Das Borna Disease Virus 1 (BoDV-1) kommt in der Feldspitzmaus vor. Experten gehen davon aus, dass die Übertragung durch den Kontakt mit deren Ausscheidung erfolgt. Infizierte Tiere scheiden das Virus unter anderem über Kot, Urin, Speichel und die Haut aus, ohne selbst zu erkranken.

Lebende oder tote Tiere sollten nicht mit bloßen Händen berührt werden. Beim Entsorgen einer toten Maus oder ihrer Ausscheidungen sowie bei Staub aufwirbelnden Arbeiten an Orten, an denen Feldspitzmäuse leben – zum Beispiel beim Kehren im Schuppen – sollten Gummihandschuhe, Schutzbrille und Feinstaubmaske getragen werden. Danach sollte man duschen, die Kleidung waschen und die kontaminierte Fläche reinigen. Kadaver sollten in einer verschlossenen Plastiktüte im Hausmüll entsorgt werden.

Feldspitzmäuse sind Insektenfresser. Sie sind scheu, nachtaktiv, sehr selten und haben deutlich spitzere Gesichter als andere Mäuse.