Ärzte und Pflegedienste im Verdacht: Kriminelle haben im Gesundheitswesen leichtes Spiel

Nürnberg - Kriminelle haben im Gesundheitswesen nach Erkenntnis eines Ermittlers mitunter leichtes Spiel.

Beim Abrechnungen in Praxen kann leicht betrogen werden. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

Es sei "leider teilweise nicht allzu schwer, im Gesundheitswesen zu betrügen", sagte der kommissarische Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung von Kriminalität im Gesundheitswesen, Oberstaatsanwalt Torsten Haase, der "Süddeutsche Zeitung".

Die in Nürnberg ansässige Einheit war vor fünf Jahren ins Leben gerufen worden und bündelt in Bayern die Kräfte der Ermittler im Kampf gegen kriminelle Machenschaften im Gesundheitswesen.

"Ein gutes Beispiel sind die Corona-Testzentren, wo Betrüger leichtes Spiel hatten, das System auszunutzen und Schnelltests abzurechnen, die schlicht erfunden waren", sagte Haase. "Da sind bei uns immer noch 76 Verfahren anhängig, und es kamen allein 2025 bereits 45 neue Verfahren rein, weil die Prüfungen der zuständigen Behörden noch nicht abgeschlossen sind."

In der Spezialeinheit arbeiten nach Haases Worten 14 Oberstaatsanwälte und Staatsanwälte, zwei IT-Spezialisten, vier Fachkräfte für Abrechnungswesen im Gesundheitsbereich und eine Buchhaltungsfachkraft.

"Die Ermittlungen sind oft aufwendig und verlangen Spezialkenntnisse, um Verdächtigen Fehlverhalten nachweisen zu können", hieß es.