Kamera an Haustür filmte ihn: Dieb plündert Kinderwagen – Zeugen nehmen Verfolgung auf

Rain - Ein dreister Griff in einen Kinderwagen, doch der Täter hatte nicht damit gerechnet, dass er dabei beobachtet wird!

Die Zeugen hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Am Freitagnachmittag gegen 17.40 Uhr schnappte sich ein 26-jähriger Mann eine Geldbörse aus einem vor einer Haustür abgestellten Kinderwagen im schwäbischen Rain. Das teilte die örtliche Polizei mit.

Dumm für den Dieb: Die Tat lief direkt vor der Linse einer Kamera in der Gegensprechanlage ab. Zwei Zeugen sahen auf dem Bildschirm, wie der Mann zugriff, zögerten keine Sekunde und nahmen sofort die Verfolgung auf.

Mit Erfolg: Sie konnten den mutmaßlichen Dieb – einen 26-jährigen Afghanen – fassen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Die Beute hatte der Mann inzwischen in einem Busch versteckt. Die Geldbörse wurde dort gefunden und der rechtmäßigen Besitzerin zurückgegeben.

Gegen den 26-Jährigen leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein.