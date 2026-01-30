Bayern und Baden-Württemberg wollen Kassenbeiträge drosseln

Augsburg - Bayern und Baden-Württemberg wollen die Kassen der gesetzlichen Krankenversicherungen von den Kosten für Bürgergeldempfängern entlasten.

Die Kassen der gesetzlichen Krankenversicherungen sollen von den Kosten für Bürgergeldempfänger entlastet werden. Zumindest laut Süden des Landes. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Diese Kosten sollen demnach künftig nur noch aus dem Bundeshaushalt bestritten werden.

Bisher trägt der Bund aus Steuermitteln nur einen Teil – der Rest wird aus den Beiträgen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern bestritten.

Bayern ist Medienberichten zufolge der bereits im Dezember in Baden-Württemberg gestarteten Initiative beigesprungen.

Im Bundesrat soll einem Bericht der "Augsburger Allgemeinen" vom Freitag zufolge an diesem Freitag über das Thema entschieden werden. Zuvor hatte auch die Online-Plattform idowa berichtet.

Die beiden Länder erhoffen sich von einem solchen Vorstoß Einsparungen in Höhe von neun bis zehn Milliarden Euro für die gesetzlichen Krankenversicherungen.