Ärztin verrät: So wird ein Opfer der Crans-Montana-Katastrophe in Nürnberg behandelt

Nürnberg - Vor einer Woche traf im Südklinikum Nürnberg ein Brandopfer der Crans-Montana-Tragödie ein. Die Klinik verfügt über ein spezialisiertes Zentrum für Schwerbrandverletzte und gab erste Einblicke in die Behandlung des Patienten.

Auf dieser speziellen OP-Liege werden die Brandopfer in einem Bad gereinigt und behandelt. © News5

Neben den 40 Todesopfern brachte die Brandkatastrophe in der Schweiz 116 teils schwer Verletzte mit sich. Die Opfer wurden auf verschiedene Kliniken aufgeteilt und werden in Belgien, Frankreich, Italien und Deutschland – nun auch in Nürnberg – versorgt.

Mit über acht Betten und einem eigenen Operationssaal verfügt das Klinikum Süd über eines der größten Schwerbrandverletztenzentren in Deutschland.

In einem speziellen Bad werden die Patienten von Ruß befreit, zudem wird verbrannte Haut schonend entfernt. Die Spezialisten aus verschiedenen Fachrichtungen kommen insbesondere bei großflächigen und schweren Brandverletzungen zum Einsatz.

Nach eigenen Angaben behandelt das Zentrum rund 100 Patienten pro Jahr. Derzeit wird im Südklinikum lediglich ein Brandopfer aus Crans-Montana versorgt.

Anke Wanninger, Oberärztin im Zentrum für Schwerbrandverletzte, erklärte gegenüber dem Nachrichtendienst NEWS5, wie sich die Ärzte um den schwerverletzten Patienten kümmern werden.