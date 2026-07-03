Anfangs nur Probe-Strecke aktiv: Nürnberger Straßenbahn fährt nach Hitzeschäden weiterhin nicht

Nürnberg - Die Nürnberger Straßenbahnen stehen zum Start in den morgendlichen Berufsverkehr weiterhin fast komplett still.

Durch die Hitze quoll die Füllmasse zwischen Schienen und Straße nach oben – und legte damit den Betrieb der Straßenbahnen in Nürnberg lahm. © Irena Güttel/dpa

Bis Freitagfrüh wurde noch kein Streckenabschnitt wieder für den Fahrgastbetrieb freigegeben worden, bestätigte eine Sprecherin der Verkehrs-Aktiengesellschaft (VAG).

Sobald die erste Strecke wieder befahren werden könne, werde die VAG darüber informieren. Die war wenige Stunden später tatsächlich der Fall.

Weitere Abschnitte sollen dann anschließend nach und nach folgen.

In welchem zeitlichen Abstand dies passieren wird, sei derzeit nicht klar, so die Sprecherin.

Die Hitze hatte im mittelfränkischen Nürnberg das Bitumen weich werden lassen, das als Füllmasse zwischen Schienen und Straße dient.