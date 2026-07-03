Anfangs nur Probe-Strecke aktiv: Nürnberger Straßenbahn fährt nach Hitzeschäden weiterhin nicht
Von Shireen Broszies
Nürnberg - Die Nürnberger Straßenbahnen stehen zum Start in den morgendlichen Berufsverkehr weiterhin fast komplett still.
Bis Freitagfrüh wurde noch kein Streckenabschnitt wieder für den Fahrgastbetrieb freigegeben worden, bestätigte eine Sprecherin der Verkehrs-Aktiengesellschaft (VAG).
Sobald die erste Strecke wieder befahren werden könne, werde die VAG darüber informieren. Die war wenige Stunden später tatsächlich der Fall.
Weitere Abschnitte sollen dann anschließend nach und nach folgen.
In welchem zeitlichen Abstand dies passieren wird, sei derzeit nicht klar, so die Sprecherin.
Die Hitze hatte im mittelfränkischen Nürnberg das Bitumen weich werden lassen, das als Füllmasse zwischen Schienen und Straße dient.
Spontaner Testlauf: Auf einer Strecke wird wieder gefahren
Die zähe Masse hatte sich um die Räder der Bahnen gewickelt und dadurch Schienen und Fahrwerke verschmutzt. Die VAG stellte den Straßenbahnbetrieb daraufhin am Wochenende ein.
Am Freitagvormittag kam bereits die Meldung, dass auf einer ersten Strecke der Betrieb probeweise wieder aufgenommen wurde.
Fahrgäste können demnach im Zehn-Minuten-Takt die Straßenbahnen der Strecke von der Worzeldorfer Straße über die Landgraben-Straße zum Plärrer nutzen.
Erstmeldung: 6.46 Uhr. Letzte Aktualisierung: 8.18 Uhr.
Titelfoto: Irena Güttel/dpa