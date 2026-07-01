Millionenschaden! Lagerhalle mit Särgen geht in Flammen auf

Lichtenfels - Beim Brand einer Lagerhalle mit Särgen sind in Oberfranken vier Feuerwehrmänner leicht verletzt worden.

Feuerwehren bekämpfen den Brand in einer Lagerhalle mit Särgen im Lichtenfelser Ortsteil Trieb. © Ferdinand Merzbach/News5/dpa

Einer von ihnen erlitt Verbrennungen wegen eines Metallteils, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Die übrigen drei wurden wegen Kreislaufproblemen versorgt.

Der Brand brach in der Halle im Lichtenfelser Ortsteil Trieb aus bislang unbekannter Ursache aus. Die Feuerwehr wurde in der Nacht auf Mittwoch gegen 1 Uhr alarmiert.

Die Feuerwehr lässt das Feuer den Angaben nach kontrolliert abbrennen.

Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei mindestens einer Million Euro.