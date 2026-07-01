Millionenschaden! Lagerhalle mit Särgen geht in Flammen auf

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

In einer Lagerhalle mit Särgen im Lichtenfelser Ortsteil Trieb ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Es entstand ein hoher Schaden bei dem Feuer.

Von Catharina Zelt und Benedikt Zinsmeister

Lichtenfels - Beim Brand einer Lagerhalle mit Särgen sind in Oberfranken vier Feuerwehrmänner leicht verletzt worden.

Feuerwehren bekämpfen den Brand in einer Lagerhalle mit Särgen im Lichtenfelser Ortsteil Trieb.
Feuerwehren bekämpfen den Brand in einer Lagerhalle mit Särgen im Lichtenfelser Ortsteil Trieb.  © Ferdinand Merzbach/News5/dpa

Einer von ihnen erlitt Verbrennungen wegen eines Metallteils, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Die übrigen drei wurden wegen Kreislaufproblemen versorgt.

Der Brand brach in der Halle im Lichtenfelser Ortsteil Trieb aus bislang unbekannter Ursache aus. Die Feuerwehr wurde in der Nacht auf Mittwoch gegen 1 Uhr alarmiert.

Die Feuerwehr lässt das Feuer den Angaben nach kontrolliert abbrennen.

Hitze setzt Straßenbelag zu: Straßenbahnen in Nürnberg und Würzburg fahren nicht
Bayern Hitze setzt Straßenbelag zu: Straßenbahnen in Nürnberg und Würzburg fahren nicht

Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei mindestens einer Million Euro.

Aufgrund des Brands musste die B173 zwischenzeitlich gesperrt werden. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: Ferdinand Merzbach/News5/dpa

Mehr zum Thema Bayern: