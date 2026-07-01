Unwetter in Bayern: Starkregen überflutet Straßen

München - Teils heftige Gewitter und Starkregen haben den Einsatzkräften in mehreren Regionen Bayerns eine geschäftige Nacht beschert.

In Bayern hat es in der Nacht teils heftig gewittert. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Vor allem in Oberfranken, Unterfranken und Oberbayern seien einige Bäume umgestürzt, Straßen überflutet und Sturmschäden gemeldet worden, teilten Feuerwehr und Polizei mit. Insgesamt blieb es aber verhältnismäßig ruhig.

In Oberfranken mussten die Einsatzkräfte laut Polizei rund 30 Mal wegen Straßenüberschwemmungen und voll gelaufenen Kellern ausrücken. Im Norden Oberbayerns stürzten nach Angaben der Polizei während der Unwetter zwei Bäume um.

Besonders betroffen von den Unwettern war Aschaffenburg. In der unterfränkischen Stadt konnte die Kanalisation den vielen Regen nicht mehr fassen. Mehrere Kanaldeckel wurden laut Polizei herausgedrückt, Straßen wurden überflutet. Die Straßen Südring und Goldbacher Viadukt waren am Morgen nach wie vor nicht oder nur teilweise befahrbar, wie die Stadtverwaltung mitteilte.

Der Bahnverkehr im Raum Aschaffenburg war laut DB Regio wegen Blitzeinschlägen in einem Stellwerk und einer Weichenstörung am frühen Morgen vorübergehend lahmgelegt.