Trauriger Rekord: So viele Polizisten verletzt wie noch nie

München - Die Zahl der im Einsatz angegriffenen und verletzten Polizisten hat in Bayern einen neuen Höchststand erreicht.

Seit Jahren beklagen Polizisten eine zunehmende Gewaltbereitschaft, immer wieder werden Beamte im Dienst angegriffen und verletzt. © Daniel Vogl/dpa

Nach Angaben des bayerischen Innenministeriums wurden im vergangenen Jahr insgesamt 3172 Beamte verletzt. Das sind so viele wie noch nie seit Beginn der statistischen Aufzeichnungen im Jahr 2010.

Wie das Ministerium mitteilte, mussten 13 Polizistinnen und Polizisten schwer verletzt stationär behandelt werden.

Die Zahl der Straftaten gegen Polizeibeamte ging insgesamt allerdings etwas zurück von 7384 im Jahr 2024 auf 7151 im Jahr 2025. Dabei machten Gewaltdelikte (4611 Fälle) den größten Teil aus, gefolgt von Beleidigungen (2118) und Bedrohungen (334).

In allen Bereichen lagen die Zahlen für 2025 etwas unter denen von 2024. Sieben Fälle wurden laut Ministerium als versuchte Tötungsdelikte eingestuft, das sind zwei mehr als 2024.