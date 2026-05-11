"Ansturm gehabt wie verrückt": Diese Tankstelle ändert die Sprit-Preise nur alle zwei Wochen

Gößweinstein - Der Besitzer einer der wohl ältesten Tankstellen Deutschlands, Herbert Brendel aus dem oberfränkischen Gößweinstein, macht das tägliche Drehen an der Preisschraube nicht mit.

Zwei Zapfsäulen, vier Sorten Kraftstoff: Herbert Brendel hält die Preise an seiner Tankstelle stabil. © Daniel Löb/dpa

Anders als die überwiegende Mehrheit seiner Konkurrenten ändert sich bei Brendel der Preis für Diesel und Benzin in der Regel nur, wenn eine neue Lieferung kommt.

"Ich habe halt immer die Einstellung gehabt, wenn der Kraftstoff hier angeliefert ist, dann bekomme ich meinen Preis, mache meinen kleinen marktgerechten Aufschlag und so verkaufe ich so lange, bis diese Lieferung verkauft ist", sagte Brendel der Deutschen Presse-Agentur.

Selbst mit Beginn des Iran-Krieges blieben die Preise bis zur nächsten Lieferung gleich, sagte Brendel: "Mein Preis ist so stehen geblieben, wie er war. Und ich habe da natürlich einen Ansturm gehabt wie verrückt, dass in eineinhalb Tagen drei Sorten leer waren, weil ich den Preis nicht geändert habe."

Heißt aber auch: Günstiger wird es zwischen zwei Lieferungen in der Regel ebenfalls nicht.

Wie viel der Kunde zu zahlen hat, wird bei Brendel nicht digital angezeigt. Vielmehr muss der Tankstellenbetreiber die Preise händisch ändern und jede Ziffer einzeln ab- oder anhängen.