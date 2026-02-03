Attacke aus dem Nichts: Mann wird auf dem Weg zum Einkaufen grundlos niedergeschlagen

Aidenbach - In dem niederbayerischen 3000-Seelen-Ort Aidenbach (Kreis Passau) ist es zu einem Angriff gekommen, der fassungslos macht. Ein 44-Jähriger wurde auf dem Weg zum Einkaufen offenbar völlig grundlos Opfer eines brutalen Angriffs.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Insbesondere die drei Personen aus dem Auto werden gebeten, sich zu melden. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gerade auf dem Aidenbacher Marktplatz unterwegs. An einer Bushaltestelle kam es schließlich zu der Attacke aus dem Nichts: Ein Mann stieg aus einem dunklen Auto aus, ging zügig auf den 44-Jährigen zu und schlug ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht.

Die drei anderen Personen, die sich zum Tatzeitpunkt in dem Auto befanden, eilten dem Opfer zunächst zur Hilfe. Dann flüchteten sie aber zusammen mit dem Täter in unbekannte Richtung.

Der 44-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.



Nach derzeitigem Stand haben sich Opfer und Täter nicht gekannt, sagte ein Polizeisprecher.