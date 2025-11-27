Autofahrer attackiert Fußgänger mit Schraubenzieher: Mutiger Vater wehrt Angriff mit Rucksack ab

Nürnberg - Am Mittwochnachmittag eskalierte ein Streit zwischen einem Autofahrer und einem Passanten im Stadtteil Bleiweiß in Nürnberg. Plötzlich griff der Fahrer zu einem Schraubenzieher und ging auf den Fußgänger los.

Der Täter wurde vorläufig festgenommen. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Gegen 15.30 Uhr war der 32-jährige Kroate mit seinem sieben Jahre alten Sohn zu Fuß in der Grenzstraße unterwegs, als ein Ford Focus zu schnell an ihm vorbeifuhr.

Wie die Polizei berichtete, versuchte der Passant den 26-jährigen syrischen Autofahrer anschließend zur Rede zu stellen, doch dann eskalierte die Situation.

Der Syrer sprang aus seinem Auto, schubste den Familienvater und stach mehrmals mit einem Schraubenzieher in seine Richtung.

Der Fußgänger konnte die Stiche mithilfe des Rucksacks seines Sohnes abwehren. Daraufhin flüchtete der Angreifer mit seinem Auto vom Tatort.