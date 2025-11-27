Großeinsatz nach explodiertem Böller in Schultoilette: 19 Schüler verletzt

Treuchtlingen - Donnerstagmittag zündete im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen eine bisher unbekannte Person einen Böller in einer Schultoilette. Insgesamt wurden 17 Schüler durch die Explosion verletzt.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften versammelte sich vor der Schule. © NEWS5 / Malte Tiedemann

Ein großes Aufgebot an Einsatzkräften sei gegen 12.12 Uhr vor Ort in Treuchtlingen gewesen, sagte ein Polizeisprecher.

Demnach wurden 19 Schülerinnen und Schüler leicht verletzt. Einige klagten über Atemwegsbeschwerden wegen des Gestanks und dem Rauch, weitere standen etwas unter Schock.

Eine Gefahr bestehe aber nicht, berichtete der Sprecher. Die Verletzten hielten sich vermutlich in der Nähe der Toilette auf. Wegen des Einsatzes sei der Unterricht beendet worden, alle Schüler wurden evakuiert und das Gebäude belüftet.

Zum Böller, dem Verantwortlichen und weiteren Umständen lagen vorerst keine Informationen vor. Die Polizei vermutet hinter der Aktion einen Streich oder Scherz und keine böse Absicht.