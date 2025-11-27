Aus Psychiatrie geflohen: Rückflug von Amokläufer kostet Steuerzahler 195.000 Euro

Ansbach/Erlangen - Er entkam von Erlangen bis nach Kolumbien: Die Fahndung nach einem aus der Psychiatrie entwichenen 34-Jährigen sorgte im Sommer über Wochen für große Aufmerksamkeit. Nun gab die Staatsanwaltschaft Ansbach bekannt: Die Kosten für den Rückflug des verurteilten Amokläufers nach Deutschland belaufen sich auf 195.000 Euro!

Der Mann sitzt inzwischen wieder in der geschlossenen Abteilung im Klinikum am Europakanal. © Daniel Löb/dpa

Grund für die hohe Summe ist demnach unter anderem, dass die Behörden einen Sonderflug organisierten, also eine Maschine charterten.

Ein Linienflug kam nach Angaben von Jonas Heinzlmeier, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ansbach, nicht infrage. Für einen Direktflug nach Deutschland seien sie auf eine Fluggesellschaft angewiesen gewesen, die gefesselte Passagiere mitnehme. Deshalb fiel die Entscheidung zum Charterflug.

Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit, ob sie die Kosten bei dem 34-Jährigen geltend machen kann. Zunächst muss der Freistaat Bayern für die Kosten aufkommen.

Bei dem 34-Jährigen handelt es sich um den früheren Amokläufer von Ansbach im Jahr 2009. Der damals 18-Jährige war mit einem Beil, Messern und Molotow-Cocktails bewaffnet in die Schule gekommen und hatte neun Mitschüler und einen Lehrer verletzt.

2010 war er wegen versuchten Mordes in 47 Fällen zu neun Jahren Jugendhaft verurteilt worden. Eine Jugendkammer hatte zudem die unbefristete Unterbringung in einer Psychiatrie angeordnet. Er kam in die geschlossenen Abteilung im Klinikum am Europakanal in Erlangen.