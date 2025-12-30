Babynamen im Jahr 2025? Eltern in Bayern setzen eigene Trends
Von Cordula Dieckmann
München - Bayerische Eltern haben bei der Namenswahl für ihre Söhne offenbar eigene Vorstellungen.
Am häufigsten wurden neugeborene Buben hier im Jahr 2025 Felix genannt. Es ist ein Name, der sonst in Deutschland nur in Nordrhein-Westfalen und bundesweit in den zehn meist vergebenen Namen auftaucht - und zwar auf dem zehnten Platz.
Sophia oder Sofia als Spitzenreiter bei den Mädchen liegt dagegen auch andernorts im Trend, wie eine Auswertung des Namensforschers Knud Bielefeld von Daten aus Geburtskliniken und Standesämtern in Deutschland ergeben hat.
Auch beim zweitbeliebtesten Jungennamen Lukas fällt der Freistaat aus der Reihe. In keinem anderen Bundesland schafft es der Name auf die vorderen zehn Ränge. In Bayern dagegen verbesserte er sich gegenüber 2024 sogar um einen Platz nach vorn.
Der drittplatzierte Name Elias ist dagegen auch in anderen Teilen Deutschlands in der Hitliste weit vorn.
Wenig Überraschendes gibt es hingegen bei den Mädchen im Freistaat festzustellen: Bei diesen landet Emma - wie bundesweit - auf Platz zwei, gefolgt von Hannah, die auf der deutschlandweiten Hitliste den vierten Rang erreicht.
Babynamen 2025: Traditionsreiches in Bayern
Beliebt sind in Bayern zudem traditionsreiche Namen. Anna liegt bei den Mädchen auf Platz sechs, Maximilian auf Platz fünf bei den Buben.
Auch andere Namen kämen im Süden signifikant häufiger vor, als andernorts, sagt Bielefeld und nennt Magdalena, Valentina, Leopold und Valentin.
Leo schafft es in Bayern demnach auf Platz zehn - ausgerechnet im Jahr des Antritts von Papst Leo XIV.
Dieser Name sei deutlich häufiger vergeben worden, als in den Vorjahren und gehöre erstmals zu den Top Ten, so der Namensforscher. "Ob trotz oder wegen des neuen Papstes? Das ist ungewiss."
Weitere Namen in den Top Ten sind Emilia, Marie, Luisa, Leonie, Clara und Lina sowie Louis, Noah, Leon, Anton und Jakob.
Bundesweit liegen bei den Mädchen Sophia, Emma und Emilia vorn, gefolgt von Hanna, Lina, Mia, Clara, Ella, Mila und Lia. Bei den Buben sind es Noah, Matteo, Elias, Theo, Leo, Luca, Paul, Leon, Emil und Felix. Spitzenreiter 2024 waren in Bayern bei Mädchen-Namen Sophia, Emilia und Emma, Buben wurden am häufigsten Leon, Felix sowie Lukas genannt.
