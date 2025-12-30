Babynamen im Jahr 2025? Eltern in Bayern setzen eigene Trends

München - Bayerische Eltern haben bei der Namenswahl für ihre Söhne offenbar eigene Vorstellungen.

Felix landet bei den Jungen auf Platz eins. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Am häufigsten wurden neugeborene Buben hier im Jahr 2025 Felix genannt. Es ist ein Name, der sonst in Deutschland nur in Nordrhein-Westfalen und bundesweit in den zehn meist vergebenen Namen auftaucht - und zwar auf dem zehnten Platz.

Sophia oder Sofia als Spitzenreiter bei den Mädchen liegt dagegen auch andernorts im Trend, wie eine Auswertung des Namensforschers Knud Bielefeld von Daten aus Geburtskliniken und Standesämtern in Deutschland ergeben hat.

Auch beim zweitbeliebtesten Jungennamen Lukas fällt der Freistaat aus der Reihe. In keinem anderen Bundesland schafft es der Name auf die vorderen zehn Ränge. In Bayern dagegen verbesserte er sich gegenüber 2024 sogar um einen Platz nach vorn.

Der drittplatzierte Name Elias ist dagegen auch in anderen Teilen Deutschlands in der Hitliste weit vorn.

Wenig Überraschendes gibt es hingegen bei den Mädchen im Freistaat festzustellen: Bei diesen landet Emma - wie bundesweit - auf Platz zwei, gefolgt von Hannah, die auf der deutschlandweiten Hitliste den vierten Rang erreicht.