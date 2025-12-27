Böller, Messer, Waffen! Bundespolizei stoppt brisante Funde an tschechischer Grenze

Furth im Wald - Während der Weihnachtsfeiertage kontrolliert die Bundespolizei mehrere Männer und Jugendliche an der tschechischen Grenze. Dabei stellen die Beamten neben anderen Verstößen auch verbotenes Feuerwerk sicher.

Die Beamten fanden verbotenes Feuerwerk. (Symbolfoto) © Roland Weihrauch/dpa/dpa-tmn

Die Bundespolizei hat an der bayerisch-tschechischen Grenze illegale Pyrotechnik und Waffen aus dem Verkehr gezogen.

Die Beamten stellten bei Kontrollen nahe Furth im Wald (Landkreis Cham) unter anderem insgesamt rund acht Kilogramm illegales Feuerwerk, verbotene Messer und Softair-Waffen sicher, wie die Bundespolizei mitteilte.

In einem Zug aus Prag fanden die Beamten demnach am Tag vor Heiligabend rund 1,5 Kilogramm Feuerwerk der Kategorie F3 im Gepäck eines 49-Jährigen, für die man in Deutschland eine Erlaubnis benötigt, die der Mann nicht vorweisen konnte.

Einen Tag später griffen die Beamten ebenfalls in einem Zug aus Tschechien einen 19-Jährigen auf, der mit sechs Kilogramm an verbotenen Feuerwerkskörpern unterwegs war.

Gegen beide Männer ermittelt die Bundespolizei nun unter anderem wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz.