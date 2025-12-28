Großeinsatz in Unterhaching: Polizei umstellt Haus und überwältigt tobenden Mann

Unterhaching - Ein aggressiver Mann hat in Unterhaching im Landkreis München einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.

Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Laut Angaben der Behörde wählten am Samstag gegen 23.45 Uhr mehrere Menschen den Polizeinotruf 110 und teilten mit, dass sich eine Person in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses schon länger sehr laut und aggressiv verhalten würde.

Sofort eilten mehrere Streifen zum Einsatzort. An der Wohnungstür konnten die Beamten kurz mit dem störenden 59-Jährigen sprechen. "Danach versperrte der Mann die Tür und verhielt sich weiterhin laut und aggressiv", so die Polizei.

Weil sich der 59-Jährige bereits in der Vergangenheit psychisch auffällig und sehr aggressiv verhalten hatte, wurde das Haus von den Einsatzkräften umstellt und die Wohnung gesichert.

Als der Mann später die Wohnungstür öffnete, konnte er von Polizisten überwältigt werden. Auch dabei verhielt er sich sehr aggressiv und musste von den Beamten gefesselt werden. Aufgrund seines "gefährdenden Verhaltens" wurde der 59-Jährige in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.