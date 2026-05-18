Bauer zapft illegal 51.000 Liter Wasser ab - und gerät in doppelten Verdacht

Gankofen - Ein Fehler wird erst durch Folgefehler zum größeren Problem - eine Weisheit des Alt-Ministerpräsidenten Horst Seehofer. Der Fall eines niederbayerischen Bauern zeigt, dass an dem Satz etwas dran ist.

Der Bauer wollte den Wasser-Diebstahl vertuschen - und handelte sich damit noch mehr Ärger ein. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Landwirt ist nach dem Diebstahl von 51.000 Liter Wasser in doppelten Verdacht geraten: Der Mann soll am vergangenen Wochenende in Gangkofen (Kreis Rottal-Inn) versucht haben, den Diebstahl durch Bestechung zu vertuschen.

Wie die Polizeiinspektion Eggenfelden mitteilte, hatte der Mann einen Hydranten angezapft und das gestohlene Wasser in Güllefässer und Tanks abgefüllt.

Wasserleitungen und Hydranten werden üblicherweise automatisiert überwacht - bei Lecks versenden die Systeme Alarmmeldungen. Zwei Gemeindemitarbeiter machten sich auf die Suche nach dem vermeintlichen Rohrbruch und stießen auf den Landwirt.

Laut Polizei soll der Mann den beiden daraufhin einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag angeboten haben, damit sie den Vorfall nicht meldeten.