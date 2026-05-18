Raubüberfall auf Ehepaar in Oberbayern: Zwei Verdächtige in U-Haft

Garmisch-Partenkirchen - Nach einem Raubüberfall auf ein älteres Ehepaar im August 2025 sitzen zwei Männer in Untersuchungshaft.

Die Polizei konnte zwei dringend tatverdächtige Männer ermitteln. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 30 Jahre alter Verdächtiger im April im Rhein-Main-Gebiet festgenommen.

Gegen einen weiteren 28 Jahre alten Verdächtigen werde bereits in einem anderen "schwerwiegenden" Strafverfahren ermittelt. Er sitze in Hessen in Untersuchungshaft.

Den Männern wird vorgeworfen, im vergangenen August nachts in das Einfamilienhaus eines älteren Ehepaars in Garmisch-Partenkirchen eingebrochen zu sein.

Die Frau wurde dabei angegriffen und leicht verletzt. Die Täter stahlen nach Polizeiangaben Silberbesteck mit einem Wert im mittleren fünfstelligen Bereich.