Berliner verliert teuren Ehering auf Toilette in Bayern: Lkw-Fahrer sorgt für Happy End

Oberviechtach - Der Canossa-Gang zur Ehefrau war vermutlich schon erfolgt, die Asche aufs Haupt gestreut - und dann doch noch das glückliche Ende: Ein Berliner hat auf der Toilette einer Autobahnraststätte bei Wunsiedel (Oberfranken) seinen Ehering verloren.

Stolz zeigt der Berliner seinen Ehering. © Mike Müller/dpa

Das Goldstück im Wert von 4000 Euro fiel einem Lastwagenfahrer aus dem oberpfälzischen Oberviechtach auf - er nahm ihn mit und brachte ihn in seiner Heimatstadt zur Polizei, die ihn ans Fundbüro der Stadt weiterreichte.

Der Eigentümer, inzwischen von der Polizei informiert, reiste eigens in den Oberpfälzer Wald, um den Ring persönlich abzuholen. "Mir fällt ein Stein vom Herz, meiner Frau fällt ein Stein vom Herzen und meiner Ehe fällt ein Stein vom Herzen", sagte der 66-jährige Jochen Landfort.

Er hatte als Beweis für seine Eigentümerschaft das eingravierte Hochzeitsdatum und den Ort der Trauung nennen können: "Venice, 12.09.2011".

Er überlege nun sogar, gemeinsam mit seiner Frau nach Oberviechtach zu ziehen. Der Finder soll eine Belohnung bekommen. "Die lasse ich mich auch nicht lumpen."

Als die Polizei die Tankstelle am Autohof kontaktierte, stellte sich heraus, dass der Eigentümer des Rings bereits angerufen hatte. Da die Mitarbeitenden aber nichts von dem Fund wussten, hatten sie nicht nach den Personalien des Anrufers gefragt.