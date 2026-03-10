Traurige Bilanz: Immer mehr Kinder und Jugendliche in Bayern ertrunken

München - In Bayern sind 2025 deutlich mehr Menschen ertrunken als im Vorjahr. Vor allem die Entwicklung bei den Jüngsten macht Sorge.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) rettet Personen aus Gewässern. (Archivfoto) © Uwe Anspach/dpa

84 Kinder, Jugendliche und Erwachsene starben laut DLRG in den Gewässern und Schwimmbädern des Freistaats - nach 70 Toten im Vorjahr.

Wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in München mitteilte, waren die meisten Opfer männlich - und höheren Alters. Allerdings verzeichneten die Retter im vergangenen Jahr auch einen deutlichen Anstieg ertrunkener Kinder und Jugendlicher in Bayern.

Sechs Opfer waren unter zehn Jahren alt, weitere acht unter 20 Jahren - im Vorjahr hatte es in beiden Altersgruppen nur jeweils einen Todesfall im Freistaat gegeben.

Die meisten Toten gab es in Bayern mit 16 Opfern in der Altersgruppe der 71- bis 80-Jährigen. Zählt man alle Betroffenen über 60 Jahren zusammen, so kommt man auf 37.