Beliebteste Baby-Namen 2024 in Bayern: Felix und Sophia ganz vorn

Auf Platz zwei und drei folgten bei den Mädchen Emilia und Emma - die gleiche Reihenfolge wie im Vorjahr.

Bei den Jungs hingegen tauschte Felix mit Leon den Platz, wie die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden mitteilte. Zugleich schob sich Maximilian auf Rang drei vor.

Damit waren bayerische Eltern bei den Erstnamen für Mädchen voll im Trend, auch bundesweiten lag das Trio Sophia/Emilia/Emma vorn. Bei den Jungs hingegen setzten sich auf Bundesebene Noah, Mattheo und Leon durch. Verschiedene Schreibweisen wie Mattheo oder Mateo wurden dabei jeweils zusammengezählt.

Spannend sind immer wieder auch regionale Unterschiede: So sind in Bremen die Vornamen Mila, Lina und Mia bei den Mädchen am beliebtesten, in Mecklenburg-Vorpommern führt bei den Jungs Oskar vor Mattheo und Karl die Rangliste an.

Andernorts sind Namen sehr verbreitet, die im Freistaat eher seltener zu hören sind, so kam beispielsweise Lia im vergangenen Jahr in Brandenburg auf Platz drei.