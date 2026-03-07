Raubüberfall auf Telekom-Shop: Mitarbeiter verletzt, Täter auf der Flucht

In Bad Reichenhall wurde am Freitagabend der Telekom-Shop in der Bahnhofstraße überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Von Benedikt Zinsmeister

Bad Reichenhall - Nach einem Raubüberfall im Landkreis Berchtesgadener Land fahndet die Kriminalpolizei Traunstein nach dem flüchtigen Täter.

Die Polizei sucht Zeugen, um den Täter ausfindig zu machen. (Symbolbild)
Die Polizei sucht Zeugen, um den Täter ausfindig zu machen. (Symbolbild)  © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Laut Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd verschaffte sich der vermummte Mann am Freitagabend gegen 18.30 Uhr über einen Hintereingang im Hof Zutritt zu den Räumen der Telekom-Filiale in der Bahnhofstraße in Bad Reichenhall.

Dabei schlug er einem Mitarbeiter eine Tür gegen den Kopf. Dieser wurde dabei leicht am Kopf verletzt.

Anschließend bedrohte er einen weiteren Mitarbeiter mit einem Messer und verlangte die Herausgabe von Bargeld und mehreren Smartphones, ehe er mit seiner Beute über den Hinterhof in Richtung Kurgastzentrum flüchtete.

Die alarmierte Polizei fahndete mit zahlreichen Streifen und einem Hubschrauber bis in die Nacht nach dem Täter – allerdings erfolglos.

Die Kriminalpolizei Traunstein ermittelt wegen schweren Raubes und sucht Zeugen, um den Täter ausfindig zu machen.

Raubüberfall in Bad Reichenhall: Zeugenaufruf der Kriminalpolizei Traunstein

Täterbeschreibung:

  • männlich

  • etwa 160 bis 170 Zentimeter groß

  • dunkler Teint

  • schlank

  • sprach Hochdeutsch mit leichtem Akzent

  • war schwarz gekleidet und vermummt

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 086198730 bei der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.     

