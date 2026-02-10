Billiges Deutschlandticket für alle Schüler in Bayern?

München - Bayern prüft die Einführung eines verbilligten Deutschlandtickets für alle Schülerinnen und Schüler.

Das Deutschlandticket kostet aktuell 63 Euro pro Monat. © Fabian Strauch/dpa

Das bayerische Kabinett beauftragte das Verkehrsministerium von Christian Bernreiter (CSU), ein beschlussfähiges Konzept für ein heute in einigen Verkehrsverbünden existierendes 365-Euro-Jahresticket für Schülerinnen, Schüler und Auszubildende auszuarbeiten. Wann das Konzept vorliegen soll, ist offen.

"Damit wird der Koalitionsvertrag umgesetzt, nach dem das System der Schülerbeförderung auf den Prüfstand gestellt und geklärt werden soll, inwieweit allen Schülerinnen und Schülern der Zugang zu einem verbilligten Deutschlandticket ermöglicht werden kann", hieß es nach der Kabinettssitzung in München in einer Mitteilung der Staatskanzlei.

Künftig könnten somit noch mehr junge Menschen von kostengünstigen Nahverkehr-Tickets profitieren.

Bis es so weit sein könnte, wird es aber noch dauern. Zunächst einmal beschloss das Kabinett, das 365-Euro-Jahresticket um ein weiteres Jahr bis zum Sommer 2027 zu verlängern. Schülerinnen, Schüler und Azubis in mehreren bayerischen Verkehrsverbünden können damit weiterhin für 365 Euro pro Jahr Bus und Bahn fahren.