Öl-Alarm am Main-Donau-Kanal: Verkehr eingestellt

Nach einem Ölaustritt ruht der Schiffsverkehr an einer Schleuse am Main-Donau-Kanal in Nürnberg. Wie lange bleibt diese dicht?

Von Irena Güttel

Nürnberg - Ein Ölfilm hat den Schiffsverkehr an der Schleuse Eibach am Montag am Main-Donau-Kanal in Nürnberg vorübergehend lahmgelegt.

Die Feuerwehr versucht den Schaden im Kanal einzudämmen.
© NEWS5 / Lars Haubner

Das Öl habe ein Frachtschiff vermutlich wegen eines technischen Defekts verloren, sagte ein Sprecher vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Donau MDK. Wie viel Öl ausgetreten sei, stehe noch nicht fest.

Die Feuerwehr versuche nun, das Öl mit einem Bindemittel aufzufangen.

Solange werde die Schleuse gesperrt bleiben, denn das Öl sei aktuell in dieser eingeschlossen, erläuterte der Sprecher. Wann die Schleuse wieder befahrbar sein werde, sei noch nicht absehbar.

Aktuell warteten bereits einige Schiffe auf die Durchfahrt. Das betroffene Schiff, das mit Edelstahl beladen sein soll, machte hinter der Schleuse fest, damit Fachleute nach dem Schaden suchen konnten.

Wohl aufgrund eines technischen Defektes verlor der Frachter Öl, das sich auf dem Wasser sammelte.
© NEWS5 / Lars Haubner

Der etwa 170 Kilometer lange Main-Donau-Kanal verbindet den Main bei Bamberg mit der Donau bei Kelheim. Er verknüpft die Flusssysteme von Donau und Rhein und schafft damit eine schiffbare Verbindung vom Schwarzen Meer bis zur Nordsee.

Titelfoto: Bildmontage: NEWS5 / Lars Haubner (2)

