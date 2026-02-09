Öl-Alarm am Main-Donau-Kanal: Verkehr eingestellt
Von Irena Güttel
Nürnberg - Ein Ölfilm hat den Schiffsverkehr an der Schleuse Eibach am Montag am Main-Donau-Kanal in Nürnberg vorübergehend lahmgelegt.
Das Öl habe ein Frachtschiff vermutlich wegen eines technischen Defekts verloren, sagte ein Sprecher vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Donau MDK. Wie viel Öl ausgetreten sei, stehe noch nicht fest.
Die Feuerwehr versuche nun, das Öl mit einem Bindemittel aufzufangen.
Solange werde die Schleuse gesperrt bleiben, denn das Öl sei aktuell in dieser eingeschlossen, erläuterte der Sprecher. Wann die Schleuse wieder befahrbar sein werde, sei noch nicht absehbar.
Aktuell warteten bereits einige Schiffe auf die Durchfahrt. Das betroffene Schiff, das mit Edelstahl beladen sein soll, machte hinter der Schleuse fest, damit Fachleute nach dem Schaden suchen konnten.
Der etwa 170 Kilometer lange Main-Donau-Kanal verbindet den Main bei Bamberg mit der Donau bei Kelheim. Er verknüpft die Flusssysteme von Donau und Rhein und schafft damit eine schiffbare Verbindung vom Schwarzen Meer bis zur Nordsee.
