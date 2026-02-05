Großeinsatz an Schule in Nürnberg: 15-Jähriger festgenommen!
Nürnberg - Alarm an der Konrad-Groß-Schule: Zeugen sollen gegen 10 Uhr einen Jugendlichen mit einer Waffe in der Nürnberger Bildungseinrichtung gesehen haben! Das SEK war vor Ort und durchsuchte das Gebäude. Inzwischen gilt der Einsatz als beendet - ein Verdächtiger wurde festgenommen.
Die Polizei sperrte den Bereich weiträumig ab. Der Jugendliche ist 15 Jahre alt und namentlich bekannt. Die Polizei stand während des Einsatzes in Kontakt mit seinen Angehörigen.
Die Einsatzkräfte kontrollierten das Schulgebäude systematisch Raum für Raum, um mögliche Gefahren zügig auszuschließen und die Situation abzusichern.
Da der Jugendliche offenbar das Schulgelände verlassen hatte, weitete die Polizei ihre Suche aus.
Gegen Mittag konnte diese ohne Ergebnis beendet werden. Die Eltern konnten ihre Kinder somit abholen. Für heute wird kein Schulbetrieb mehr aufgenommen.
Wenig später gab die Polizei Mittelfranken bekannt, dass die gesuchte Person angetroffen und vorläufig festgenommen werden konnte. Ob der Teenager wirklich eine Schusswaffe bei sich trug, ist bisher nicht bekannt.
Beamten bitten: Keine Gerüchte auf sozialen Medien teilen
Rund um die Schule richtete die Polizei zuvor einen Sicherheitsbereich ein und sperrte das Gelände großräumig ab. Vor den Absperrungen versammelten sich am Vormittag zahlreiche Eltern, die angespannt auf neue Informationen warteten. Einige waren sichtlich aufgewühlt, manche kämpften mit den Tränen, so "Bild".
Die Beamten riefen wegen des Einsatzes auch dazu auf, keine Gerüchte auf sozialen Medien zu teilen: "Zur Klarstellung: Es sind keine Schüsse im Schulareal wahrgenommen worden", schrieb die Polizei auf X.
Erstmeldung 11.39 Uhr, Update 13.54 Uhr
Titelfoto: NEWS5 / Sven Grundmann