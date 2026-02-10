Datenpanne bei der AOK: 6400 Patientenakten plötzlich gesperrt

München - Eine Softwarepanne bei der AOK in Bayern hat für 6400 Versicherte unerfreuliche Folgen: Bei einer System-Umstellung wurden die elektronischen Patientenakten (ePA) gesperrt, die darin abgespeicherten Daten waren anschließend nicht mehr zugänglich, wie die Krankenkasse mitteilte.

Ein Software-Update hat bei der AOK zu einer Datenpanne geführt. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Ursache war ein Fehler bei einem geplanten Software-Update, das IT-Dienstleister durchführen sollten. "Es war kein Hackerangriff, es sind keine Daten abgeflossen", sagte ein Sprecher. Mittlerweile steht nach Angaben der Kasse fest, dass die gesperrten Dateien wiederhergestellt werden können.

Die ePA ist seit vergangenem Jahr Standard im Gesundheitswesen. Wer Bedenken gegen die Speicherung seiner medizinischen Daten hat, kann jedoch Widerspruch einlegen.

Im Rahmen des Software-Updates wurden demnach solche Widerspruchsschreiben gegen die Nutzung der elektronischen Patientenakten versandt, die jedoch nicht von den 6400 Versicherten stammten. Anschließend wurden die Akten der Betreffenden geschlossen. Damit waren auch die Daten verschwunden, beziehungsweise nicht mehr zugänglich.

Der Fehler fiel laut AOK vergleichsweise frühzeitig auf, sodass die Schließung weiterer Akten verhindert werden konnte. Insgesamt sind bei der größten Krankenkasse im Freistaat 4,6 Millionen Menschen versichert.