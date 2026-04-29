29.04.2026 17:18 Delfin schwebt kopfüber: Nach Pavian-Tötung erhebt PETA neue Vorwürfe gegen Tiergarten Nürnberg

Nach der Tötung von zwölf Guineapavianen sorgt nun eine Aufnahme eines kopfüber im Wasser schwebenden Delfins für neue Vorwürfe gegen den Tiergarten Nürnberg.

Von Paulina Sternsdorf

Nürnberg - Erst im Juli 2025 sorgte der Tiergarten Nürnberg bei Tierschützern für Empörung, nachdem er zwölf Guineapaviane (drei Männchen, neun Weibchen) töten ließ. Jetzt folgt der nächste Skandal: die Aufnahme eines Delfins, der kopfüber im Wasser schwebt. Die Organisation PETA erhebt daraufhin schwere Vorwürfe gegen den Zoo.

Diese Aufnahme von PETA zeigt den Delfin im Tiergarten Nürnberg. © PETA Deutschland e.V. Aktuell gibt es in Deutschland nur noch zwei Zoos, die Delfine (Große Tümmler) halten und Delfinshows anbieten: der Tiergarten Nürnberg und der Zoo Duisburg, Im März dokumentierten Tierschützer der Organisation PETA "apathisches und stereotypes Verhalten" der Delfine im Nürnberger Becken. Ein Tier trieb dabei wohl regungslos kopfüber im Wasser, während andere Delfine immer wieder im Kreis schwammen oder bewegungslos vor einem Schleusenbereich stehen blieben. PETA fordert nun vom Direktor des Tiergartens Nürnberg, Dag Encke (61), ein Ende von Zucht und Haltung der sieben großen Tümmler und plädiert für ein betreutes Sanctuary im Meer. Bayern Wo in Bayern die hohen Spritpreise besonders wehtun Laut PETA seien die beobachteten "repetitiven Verhaltensmuster" auf "monotone oder stressreiche Umweltbedingungen" zurückzuführen.

Dag Encke (61), Direktor des Tiergartens Nürnberg, muss sich nach dem Pavian-Skandal erneut rechtfertigen. © Daniel Karmann/dpa

Der Tiergarten weist die Vorwürfe der Tierrechtsorganisation gegenüber "merkur.de" entschieden zurück: "Die Aufnahmen zeigen ein normales Verhalten, das unsere Großen Tümmler in unterschiedlichen Situationen zeigen: Manchmal tun sie das zur Entspannung, manchmal spielen die Tiere auf diese Weise und produzieren dabei Luftblasen oder sie nehmen mit ihrem Sonar wahr, was gerade in ihrer Umgebung passiert." Wichtig zu wissen: Zwischen Ende 2022 und April 2026 wurde das Delfinarium saniert, in dieser Zeit lebten die Tümmler in einem kleineren Becken. Inzwischen konnten sie in ihre Lagune zurückkehren, die laut PETA nur etwa 0,25 Fußballfelder bei sieben Metern Tiefe umfasst.

Von Delfinen und Pavianen: Tierpark Nürnberg