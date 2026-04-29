Eltern enttäuscht: Kürzung von Kita-Beiträgen nicht machbar?

München - Trotz der Aufstockung der Landesmittel bei der Förderung der Betriebskosten von Kindergärten sind laut Städtetag angemessene Elternbeiträge zur Finanzierung der Kinderbetreuungseinrichtungen in Bayern weiter unverzichtbar.

Ohne Elternbeiträge könnten Kitas in Bayern nicht finanziert werden. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Bei Eltern dürfe deshalb nicht der Eindruck erweckt werden, dass sich mit der Reform des BayKiBiG die Beiträge reduzieren lassen.

"Wir müssen die Realitäten klar benennen: Ohne Elternbeiträge lässt sich eine funktionierende Kita-Landschaft im Freistaat nicht finanzieren", sagte der Vorsitzende des Verbandes, der Straubinger Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU).

Generell würden Bayerns Kitas laut Pannermayr auch nach der Umstrukturierung der Finanzierung durch die Staatsregierung weiter unter einer massiven Unterfinanzierung leiden. "Die Reform hilft nicht gegen steigende Kosten, sie reduziert lediglich das bestehende Defizit und bringt leider nur eine zeitlich begrenzte Entlastung", sagte Pannermayr. Es bleibe deshalb eine strukturelle Unterfinanzierung bestehen.

"Träger von Kitas sowie Städte und Gemeinden in Bayern werden auch nach Inkrafttreten der Reform gezwungen sein, Eigenmittel aufzuwenden, um Defizite auszugleichen, die sich aus dem Betrieb ergeben. Diese Mittel fehlen dann wieder an anderer Stelle" betonte Pannermayr.

Zwar habe die Staatsregierung das System mit erheblichen Mitteln und der Reform des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes (BayKiBiG) stabilisiert, "allerdings erreicht der Gesetzentwurf keine dauerhaft kostendeckende Finanzierung der Betriebskosten".