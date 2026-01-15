Brand in Asylbewerber-Unterkunft: Drei Menschen in der Oberpfalz verletzt

In einer Asylbewerberunterkunft in Schwandorf ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Drei Menschen wurden dabei verletzt.

Von Elke Richter

Schwandorf - Beim Brand einer Asylbewerberunterkunft im oberpfälzischen Schwandorf sind drei Menschen leicht verletzt worden.

In dem Haus lebt rund ein Dutzend Menschen.
Die Ursache des Feuers blieb zunächst unklar, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberpfalz mitteilte. Beamte der örtlichen Polizeiinspektion hätten die Ermittlungen aufgenommen.

Das Feuer war am Donnerstagvormittag gegen 10.10 Uhr in dem Wohnhaus in der Falkenauer Straße ausgebrochen, in dem nach ersten Erkenntnissen rund ein Dutzend Menschen lebt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Erdgeschoss bereits in Vollbrand.

Mehrere Bewohner hätten sich zu diesem Zeitpunkt bereits selbstständig in Sicherheit gebracht, schilderte die Sprecherin. Mindestens zwei wurden durch die Rettungskräfte evakuiert.

Die Flammen konnten rasch gelöscht werden. Dennoch gab es Verletzte.
Die Brandursache war zunächst unklar. Die Ermittlungen laufen.
Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Aus Sicherheitsgründen wurde der Bereich rund um die Falkenauer Straße abgesperrt.

