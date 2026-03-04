Pralle Tatsachen: Bayern ist zu dick

München - Mehr als eine Million Menschen in Bayern sind viel zu dick - und das belastet das Gesundheitssystem.

15 Prozent der Bayern sind laut Mikrozensus stark übergewichtig. (Symbolfoto) © Pia Bayer/dpa

Allein im Freistaat beliefen sich die Kosten für Betroffene von Adipositas auf geschätzt rund 197 Millionen Euro, wie Gesundheitsministerin Judith Gerlach (40, CSU) mitteilte. Ihren Angaben zufolge waren im Jahr 2024 rund 1,1 Millionen der gesetzlich Versicherten in Bayern von Adipositas, also krankhaftem Übergewicht, betroffen.

Gerlach zitierte zum Welt-Adipositas-Tag das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, wonach bei der Schuleingangsuntersuchung für das Schuljahr 2023/24 in Bayern 3,6 Prozent der Kinder stark übergewichtig waren und weitere 4,9 Prozent übergewichtig.

Bei den Erwachsenen seien laut dem letzten Mikrozensus etwa 15 Prozent stark übergewichtig, weitere rund 35 Prozent übergewichtig - Tendenz seit 2009 leicht steigend.

Mit einem "Masterplan Prävention für Bayern" will Gerlach der Entwicklung entgegenwirken.