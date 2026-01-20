Brutaler Angriff auf Frau in Augsburg: Polizei fahndet nach Schläger-Quartett

Augsburg - Eine 26-Jährige ist in Augsburg von vier Menschen angegriffen, beleidigt und mit Eiern beworfen worden.

Die Augsburger Polizei ermittelt gegen die unbekannten Täter wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Als die Frau versuchte, einen Notruf abzusetzen, sei sie zu Boden gestoßen und getreten worden, teilte die Polizei mit. Daraufhin flüchteten die Täter.

Der Angriff ereignete sich am Montag gegen 15.15 Uhr in der Neuburger Straße im Augsburger Stadtteil Lechhausen. Das Opfer habe die saudi-arabische Staatsangehörigkeit.

Über die Täter war zunächst nur wenig bekannt. Sie seien jedoch zwischen 20 und 25 Jahre alt, es handle sich um drei Männer und eine Frau.

Die Polizei ermittelt jetzt nach eigenen Angaben wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung.