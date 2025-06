Deutschlandticket: Bayern stellt sich quer

Alles in Kürze

Ressortchef Christian Bernreiter (CSU) fordert eine schnelle Einigung - beziehungsweise schnelles Entgegenkommen: "Ein entsprechender Gesetzentwurf des Bundes wird von den Ländern bis Ende Juli erwartet, um das Ticket im Jahr 2026 weiterführen zu können", heißt es in einem Schreiben Bernreiters an den Bundesminister.

Bayern hat derzeit den Vorsitz der Verkehrsministerkonferenz inne, am 27. Juni soll es in Berlin ein eintägiges Sondertreffen der Länderminister mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (57, CDU) geben.

Es sei den Ländern insgesamt aufgrund der angespannten Haushaltslage derzeit nicht möglich, mehr als 1,5 Milliarden Euro pro Jahr für das Ticket aufzubringen, teilte das bayerische Verkehrsministerium in München auf Anfrage mit.

Die Finanzierung des Deutschlandtickets ist noch nicht gesichert. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Die frühere Bundesregierung hatte das vergünstigte Deutschlandticket zum 1. Mai 2023 ohne dauerhafte Finanzierung eingeführt.

In den ersten beiden Jahren kosteten die in ganz Deutschland im Regionalverkehr gültigen Monatskarten 49 Euro, in diesem Jahr gab es bereits eine Preiserhöhung auf 58 Euro.

Da das verbilligte Ticket für die Verkehrsunternehmen erhebliche Einnahmeausfälle mit sich bringt, schießen Bund und Länder derzeit noch je 1,5 Milliarden Euro zu, um diese Defizite auszugleichen. Die Regelung läuft jedoch Ende des Jahres aus. Sowohl Bund als auch Länder und Kommunen kämpfen nach mittlerweile dreijähriger Konjunkturflaute mit schwachen Steuereinnahmen.

Im aktuellen Koalitionsvertrag von Union und SPD heißt es zwar, dass es das Deutschlandticket nach 2025 noch geben soll. Das Finanzierungsproblem wird aber auf der Webseite der Bundesregierung deutlich: "Wird es das Deutschlandticket auch nach 2025 noch geben?", heißt es dort.

Anstelle der Antwort findet sich dort derzeit nur eine Leerstelle.