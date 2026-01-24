Die perfekte Hochzeit: Das ist Paaren besonders wichtig

München - Ein einprägsames Datum, das Traumambiente - oder vor allem gutes Wetter? Was ist Paaren wichtig für den Tag, an dem sie sich das Ja-Wort geben?

Damit der Hochzeitstag lange im Gedächtnis bleibt, setzen viele auf eine Schnapszahl beim Datum. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Bayerische Standesämter verzeichnen für 2026 rege Terminanfragen für Hochzeiten an Tagen mit besonderen Daten. Teils schon ausgebucht sind der 06.02., 26.02., der 02.06., der 06.06. und der 26.06. - Schnapszahl-Daten also, wie jedes Jahr.

Sehr gefragt sind aber auch Freitage und Samstage im Frühling und Sommer. Die Standesämter in München, Augsburg, Regensburg und Passau berichten über viele Anfragen an diesen Tagen vor allem im Mai und Juni. In München werden allerdings freitagnachmittags 80 und samstags 100 Euro extra fällig.

Nicht überall kann man samstags heiraten. In Passau beispielsweise bietet das Standesamt dann keine Termine. Die Freitage im Mai seien aber seit Monaten ausgebucht.

Kurzentschlossene müssen also im Zweifel unter der Woche heiraten, an einem Datum ohne nette Zahlenfolge. Dann sollte es kein Problem sein, noch einen Termin zu bekommen, auch ohne lange Vorlaufzeit.