Streit am Bahnhof eskaliert: Männer feuern Schüsse ab

Tutzing - Am Mittwochabend eskalierte ein Streit an einem Bahnhof in Oberbayern zwischen jungen Männern. Plötzlich fielen mehrere Schüsse.

Die Polizei konnte zwei Angreifer festnehmen. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa (Symbolfoto)

Zuvor wurde ein 31-Jähriger mit einem Baseballschläger bedroht, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand.

Mehrere junge Männer sind laut Polizei am Mittwochabend im Warteraum des Bahnhofs in Tutzing (Landkreis Starnberg) aneinandergeraten. Demnach flüchtete der 31-Jährige, nachdem er bedroht wurde.

Daraufhin soll ihm mit der Schreckschusspistole mehrfach hinterhergeschossen worden sein.