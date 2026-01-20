Kutsche außer Kontrolle: Mann stoppt durchgehende Pferde auf Kreisstraße

Ahorn - Am Montagnachmittag war ein 78-Jähriger mit seiner Kutsche auf einem Feldweg abseits einer Kreisstraße im Landkreis Coburg unterwegs, als seine Pferde plötzlich durchgingen, vermutlich wegen eines aufgeschreckten Vogels. Der Mann stürzte vom Bock.

Die Pferde rannten ohne Kutscher (78) weiter. (Symbolfoto) © Thomas Warnack/dpa

Durch das beherzte Eingreifen eines Transporterfahrers ist der Unfall mit der führerlosen Pferdekutsche vergleichsweise glimpflich ausgegangen.

Nach seinem Sturz rannte das führerlose Gespann neben der Kreisstraße weiter.

Ein 27-Jähriger, der mit seinem Transporter in Richtung Seßlach unterwegs war, erkannte die Gefahr und reagierte sofort. Er stellte nach Polizeiangaben sein Fahrzeug quer, um die Pferde zu stoppen. Die Kutsche kollidierte mit dem rechten Heck des Transporters und verkeilte sich in dem Fahrzeug.

Der Kutscher konnte die Tiere danach schnell beruhigen und den Wagen befreien. Der 78-Jährige erlitt leichte Verletzungen an der Schulter.